A Serradifalco proseguono le attività di “Performare Festival”, che si concluderà sabato 8 luglio

SERRADIFALCO. Si è appena conclusa la prima settimana di Performare Festival, giunto alla sua quinta edizione, con la direzione artistica di Simona Miraglia e Amalia Borsellino del Collettivo SicilyMade. L’evento è prodotto dall’Associazione In Arte e ha il sostegno del Ministero della Cultura, dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Serradifalco (CL).

Il Festival ritorna ad animare questo suggestivo borgo con le ultime tre giornate in programma da giovedì 6 a sabato 8 luglio, con performance di danza contemporanea, residenze creative, workshop e incontri di approfondimento. Molte le attività appena concluse, che hanno visto, protagonisti artisti e compagnie di rilevanza nazionale e internazionale, come il danzatore sloveno Juri Konjar, ma anche talentuosi emergenti. Non sono mancati i laboratori dedicati alla formazione dei più giovani, come Next Generation, condotto da Silvia Oteri e Melania Caggegi con le studentesse del liceo coreutico.

In questa seconda settimana riprendono sia gli spettacoli e che le attività d Performare Project, divisa nelle sezioni Creazione e Ricerca, Paesaggio e comunità, KIDS.

Creazione e ricerca è la sezione dedicata alla ricerca artistica sul linguaggio della danza contemporanea, che dal 3 all’8 luglio ospiterà il workshop in residenza Approach to a creation process a cura di German Jauregui e Antia Diaz Otero. Antia è una coreografa e danzatrice, con una laurea in Storia dell’Arte e un Master in Performing Arts (Università di Bruxelles). Con la stessa Università sta al momento lavorando al suo PHD sul processo creativo nella danza contemporanea. German Jauregui è un coreografo, danzatore e insegnante con base a Bruxelles. Nel 1998 si unisce alla compagnia Ultima Vez/Wim Vandekeybus, con cui lavora per oltre dieci anni e, successivamente come assistente di movimento e rehearsal director. Dal 2021 collabora con la compagnia Oester diretta da Aida Gabriels, dove danza e coreografa il pezzo «Dance of the seven veils» (2021). Entrambi guideranno i giovani autori ospiti del festival nel vivo del processo creativo delle loro opere.

Giovedì 6 luglio è in programma per la sezione Kids dei Performare Project, il laboratorio destinato a bambine e bambini del territorio, “Lo sguardo tattile” a cura di Delfina Stella, legato alla performance Danza cieca, che andrà in scena il giorno seguente, interpretata da Virgilio Sieni e il danzatore non vedente Giuseppe Comuniello: questo appuntamento sarà il punto di partenza per giocare e scoprire l’importanza delle diverse sensorialità, intese come chiave per scoprire la ricchezza delle differenze.

Alle ore 21.00 il Piazzale del Teatro Comunale A. De Curtis ospiterà due lavori delle giovani autrici e danzatrici siciliane: la prima nazionale di SYMBIOSIS, di Melania Caggegi e Agnese Canicattì, già vincitrici di un premio di produzione Performare Festival assegnato nella scorsa edizione di Teatri Riflessi. La coreografia, si svolgerà nell’ambito di Approach to a Creation Process, come la successiva Dear Island di Giorgia Briguglio, sempre al piazzale de Curtis alle 21.30. Lo spettacolo è stato selezionato dal festival Marosi all’interno di Around a Process of Making 2022.

Venerdì 7 luglio, alla villa Comunale Rosario Livatino alle ore 19.30 è in programma Lingua di Chiara Ameglio (produzione Fattoria Vittadini | Festival DanzaInrete), selezionato nell’ambito di Approach to a Creation Process. Alle 21.00, in prima regionale, sarà la volta della performance Danza Cieca, coreografia di Virgilio Sieni (Produzione Fondazione Matera-Basilicata 2019, Compagnia Virgilio Sieni). Virgilio Sieni e il danzatore non vedente Giuseppe Comuniello sono protagonisti di un duetto sulla tattilità, con musica dal vivo di Spartaco Cortesi. Ascolto, tenuità, spazio, gioco e rito, potenza dell’attesa, incrinatura della materia fonte inesauribile di gesti, parti oscure del movimento, bagliore nel dettaglio, accoglienza dell’amico, apertura dello sguardo: posture e avvicinamenti che trasformano il corpo in un atlante inesauribile di luoghi democratici.

Nella serata conclusiva di sabato 8 luglio il Vicolo Caico alle ore 19.30 ospiterà Nicola Simone Cisternino con il suo progetto realizzato a Performare Festival 2023, restituzione della sezione Paesaggio e comunità dei Perfomare Project. La sua performance, dal titolo VICOLO CAICO, è una produzione Twain_Centro di Produzione Danza.

Il Piazzale del Teatro Comunale A. De Curtis alle ore 21.00 ospiterà l’anteprima di BATTICUORE primo studio con Rosada Letizia Zangrì e Collettivo SicilyMade. Interpreti Amalia Borsellino, Carmelangela Damico, Annalisa Di Lanno, Marta Greco, in collaborazione con Performare Festival 2023 nell’ambito di “Approach to a creation process”.

Infine, il Piazzale del Teatro Comunale De Curtis alle ore 21.30 ospiterà in prima regionale lo spettacolo PAESAGGIO D’INTERNI (produzione Balletto Civile), danzato e creato da Emanuela Serra, Alessandro Pallecchi, Giulia Spattini, Francesco Gabrielli. In questa performance il palco è la strada, la scena un interno, un tavolo e due sedie, come un’isola a cui approdare. Corpi a confronto in partiture ritmiche danzate. Un caleidoscopio di immagini a cui Balletto Civile si ispira per indagare la relazione emotiva tra uomini e donne: amanti, fratelli, nemici, simili e compagni. Gli interpreti cambiano postazione e la storia prosegue, in corpi e ruoli diversi. Una drammaturgia che collega la tempesta d’impulsi presente tra noi e l’altro usando il cambio di prospettiva per rendere, ciò che sembra chiaro, velocemente inaspettato.

Il festival si chiuderà con una serata musicale a cura di Radio RCS Sicilia che ospiterà, a partire dalle 22:30, nel piazzale del Teatro A. De Curtis, il Dj Fabio Sciollintano.