Trofeo Italiano Velocità Montagna: alla XXXVIII^ Val D’Anapo Sortino sono 109 i piloti ammessi alle verifiche

Occhi puntati su Fazzino, Franco e Luca Caruso, Cassiba e la sorpresa Conticelli

Sono stati approvati gli elenchi dei piloti che prenderanno parte alla XXXVIII^ Val D’Anapo-Sortino, gara valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna e per il Campionato Siciliano per auto moderne e storiche. Superata ogni aspettativa da parte dello dell’Ac Siracusa e dalla Promoter Sport, che organizzano l’evento rispetto alla quota raggiunta e all’altissimo livello dei piloti, molti dei quali stabilmente impegnati nel Campionato Italiano Velocità Montagna, la massima serie tricolore.

Fra questi brilla il pilota di casa Luigi Fazzino, vincitore con l’Osella Turbo delle ultime due edizioni della cronoscalata arestusa che punta al tris ed a proseguire la striscia di risultati eccellenti di questa stagione. Nella stessa classe 2000 E2/SC, qui con l’Osella PA 30 Honda in versione aspirata, Franco Caruso, abitualmente impegnato nel CIVM con la Nova Proto NP 01 del Team Faggioli e l’altro Caruso, Luca, anche lui su Osella Honda ma PA21.

Samuele Cassibba, a Sortino con i nuovi colori dell’Ateneo è pronto a ripetere l’exploit di Fasano dove è stato secondo assoluto con la sua Nova Proto V8 Sinergy. Chiude il ricco elenco della classe 2000 il maltese Darren Camilleri, su Norma M20 F. In classe 3000, sorprende il ritorno nel Tivm del trapanese Francesco Conticelli, reduce anche lui da un’ottima trasferta in Val Camonica nella quale ha ben figurato con la Nova Proto Np 01, mentre non poteva mancare il veterano Giovanni Cassibba con la sua Osella Pa 30 anche lui due volte vincitore a Sortino , la prima nel lontano 1987.

Con le vetture CN, ovvero le biposto con motore derivato dalla serie, si schierano Dario Messana

Sagone e Giacomo Ferrazzano su Osella e Orazio Marinelli su Norma, In classe 1600 nella quale convergono anche le vetture di cilindrata minore, tanti i nomi di spicco al via: Antonino Rotolo su Osella PA/21 Suzuki 1.600 e il calabrese Francesco Ferragina su Elia Avrio ST 09 1.600 come Salvatore Reina, ma in versione 1.400. Con le scattanti 1150 Alberto Chinnici su Osella PA21, anche lui rientrante dalla gara in Camunia, Domenico Polizzi su Elia Avrio e il locale Lorenzo Sardo su Osella. Numerosi i driver che hanno scelto le monoposto per la cronoscalata siracusana: innanzitutto il nisseno Orazio Carfì, già terzo assoluto lo scorso anno con la Tatuus Reanault 2000, poi il Presidente della Giarre Corse Orazio Maccarrone su Gloria C8F e lo slalomista saccense Antonino Di Matteo con la versione Cp7 della Gloria entrambe 1600 e fra gli altri ancora 2 maltesi nella 2000/ SS Ivan Deidun su Renault Tatuus e Chris Xuereb su su Dallara F.302.

Fra le estreme vetture Silhouette di gruppo E2/SH da notare il ritorno di Manuel D’Antoni con la Fiat 500 Max, ma sono tante le firme note a cominciare dal maltese Noel Galea con la potente Ford Escort MK 2 di 2000 c.c , Gaspare Giancani su Fiat X 1/9 1.400 e con le 1150 Lucio Naselli su Fiat 500 , Salvatore Giunta e Orazio Fallico su Fiat 126. Prestigiosa la presenza dell’unica GT in gara , la Porsche 997 GT3 di Gabriele Mauro.

In evidenza fra i numerosi piloti del gruppo E1 Italia Maurizio Anzalone su Renault Clio 2000 e un altro degli affezionati alla corsa di Sortino Rosario Alessi su Peugeot 106 1600, mentre fra i tanti iscritti in gruppo N Santo Marletta su Renault Clio 2000 dovrebbe avere maggiori chance. Ricchissimo il plotone dei protagonisti su Racing Start Plus dove l’attenzione è puntata su Angelo Guzzetta che con la Peugeot 106 1600 è in condizioni di eccellere. Ben venti gli iscritti al round di Campionato Italiano Bicilindriche, che torna a dare spettacolo sul tracciato della Vald’Anapo-Sortino. Si rinnova la sfida tra i già tricolori il catanese Andrea Currenti con la Fiat 500 della Phoenix e il calabrese Angelo Mercuri anche lui su Fiat 500, ma sono molti a potersi inserire nella lotta per il primato, fra questi Riccardo Viaggio su Fiat 126.

Si annuncia interessante anche la gara delle vetture storiche con 43 protagonisti al via e in particolare le Sportcar del 4° raggruppamento con Ciro Barbaccia su Paganucci 2000 che si oppone a 3 Lucchini, la prima delle quali per Antonio Piazza vincitore nel 2022 e sempre con le sport nazionali Alfa Romeo Manlio Munafò e Camillo Centamore. Particolarmente affollato il 3° Raggruppamento dove spiccano Evandro Oliveri su Porsche 911 oltre 2500, Ignazio Cuomo su BMW 320 e Salvatore Tudisco con la Fiat Abarth 1000 TCR con la quale ha preso parte al Campionato Italiano in pista a Pergusa. Spettacolo assicurato anche nel 1°e 2° Raggruppamento che includono le vetture più di annata, sicuramente di grande fascino.

Domani la giornata si aprirà con “Tutti in Pista” la manifestazione di inclusione che partendo da Melilli porterà sul percorso della cronoscalata alcuni giovani per renderli partecipi dell’evento sportivo. Poi il focus della manifestazione che interessa tutta la provincia di Siracusa si sposterà su Sortino con l’apertura alle 11.00 del centro accrediti presso la C.da California. Alle 12.30 prenderanno il via le verifiche Tecniche e la consegna delle certificazioni tecniche annuali fino alle 20.00. Sabato dalle 9.30 motori accesi per le ricognizioni.