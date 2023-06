Serradifalco. Mozione dei consiglieri di maggioranza per la gestione da parte del Comune del tratto di regia trazzera che attraversa l’area del Lago Soprano

SERRADIFALCO. Mozione con la proposta di stipula di una convenzione tra il Comune di Serradifalco e l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste-Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere di Sicilia per ottenere la gestione da parte del Comune della Regia Trazzera per il tratto che, dalla fine del centro abitato serradifalchese in fondo a via Roma, si estende poi per circa 400 m attraversando l’area della riserva naturale del Lago Soprano sino a giungere alla Sp 46 Caltanissetta – Mussomeli.

A presentarla sono stati i consiglieri comunali del gruppo di maggioranza “Noi ci Siamo” (Daniele Territo, Massimo Alaimo, Silvia Aquilina, Danila Iannello, Basilio Martino, Serena Nuccio, Serafina Daria Pace, Enza Surrenti).

I consiglieri hanno sottolineato che, attraverso la loro mozione, hanno chiesto al sindaco di verificare la possibilità di sottoscrivere una convenzione con l’assessorato regionale competente, ma anche di impegnare l’Amministrazione comunale a verificare la possibilità di intercettare finanziamenti regionali, ministeriali o europei per realizzare in questo tratto un percorso pedonale che dalla fine della Via Roma conduca fino alla Riserva permettendone l’accesso.

Nel contempo, con tale mozione, gli stessi consiglieri comunali hanno impegnato l’amministrazione comunale ad intercettare, qualora disponibili, finanziamenti volti alla progettazione di interventi mirati alla concreta valorizzazione dell’area passando dalla specifica volontà di espropriare, ove necessario, porzioni di territorio che, attualmente, non sono utilizzabili dai proprietari.