Santa Caterina. La Giunta comunale ha aderito all’Unione intercomunale “Fua Caltanissetta”

SANTA CATERINA. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Ippolito, ha aderito all’Unione dei Comuni Area Urbana Funzionale “Fua Caltanissetta”. Per l’ente comunale caterinese si tratta di una realtà associativa che lo vedrà unirsi ai comuni di Caltanissetta, Delia, Enna, San Cataldo, Serradifalco e Sommatino.

La Giunta ha approvato lo Statuto e l’atto costitutivo. Nel contempo, l’adesione alla nuova Unione consentirà un importante contenimento dei costi relativi a taluni servizi, ma anche la qualificazione di un’offerta diffusa e più omogenea di servizi per le popolazioni interessate. A questo punto, una volta sottoscritta dalla Giunta Ippolito l’adesione e la sottoscrizione dell’atto costitutivo avverranno presso la Sede Comunale del Comune di Caltanissetta che è capofila della nuova Unione di Comuni.

La durata dell’Unione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell’Unione, invece, è disposto con conformi delibere di tutti i Consigli dei Comuni aderenti. Sono organi dell’Unione il Consiglio, il Presidente e la Giunta, eletti secondo le modalità stabilite dallo Statuto. I Comuni aderenti non possono recedere dall’Unione prima di sei anni sei dalla sua costituzione. Il consiglio dell’Unione sarà formato da tre consiglieri per ognuno dei Comuni facenti parte, di cui due della maggioranza e uno della minoranza consiliare.

La Giunta è formata dai sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati. Il Presidente dell’Unione, invece, in sede di prima applicazione, è il Sindaco del Comune di Caltanissetta; lo stesso resta in carica per sei anni e può essere rieletto; in ogni caso, allo scadere dei sei anni, il Presidente dell’Unione è eletto dalla giunta dell’Unione a maggioranza assoluta tra i Sindaci dei Comuni aderenti. In caso di parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore.