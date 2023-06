Orrore in Francia: droga la moglie facendola violentare per anni da sconosciuti

Violenza e abusi domestici in Francia. Qui un uomo originario di Mazan, un paese vicino Avignone, è stato accusato di aver drogato la moglie più volte. Avrebbe poi registrato almeno 83 uomini violentarla lungo l’arco di dieci anni. La moglie, cinquantenne con lo pseudonimo di Françoise, avrebbe subito un totale di 92 violenze registrate dal marito tra il 2010 e il 2020.

Come riportato dal quotidiano britannico Daily Mail e dal francese Le Figaro, l’uomo avrebbe drogato la moglie con il Lorazepam, un ansiolitico della famiglia delle benzodiazepine con forti iproprietà sedaitve. Il principio attivo sarebbe stato ingerito dalla consorte durante i pasti, prima di invitare a entrare gli stupratori.

Dominique era già noto alla polizia, che nel 2020 lo aveva arrestato per aver filmato le minigonne delle clienti di un supermercato nelle vicinanze di Carpentras. Da una successiva perquisizione della sua casa in Provenza, hanno rinvenuto dozzine di video in una chiavetta USB, all’interno di un file chiamato “ABUSI”. L’uomo, avrebbe messo in atto un vero e proprio reclutamento dei vari aggressori in un forum online in francese dedicato alle violenze all’insaputa dei partner chiamati à son insu (letteralmente, “a sua insaputa”).

Già nel 2021 33 degli 83 stupratori identificati dalla polizia francese erano stati arrestati. Secondo gli investigatori gli uomini “dovevano essere a conoscenza del fatto che la donna fosse stata drogata”, chiarendo che “Dominique non li ha mai minacciati e ognuno di loro era libero di interrompere i suoi atti e andare via”. Alcuni degli aggressori sono entrati in casa della coppia in più di una occasione.

Secondo il canale televisivo francese France3, Dominique rischia fino a 20 anni di carcere per numerosi capi d’accusa, inclusi la violenza e lo stupro. Gli 83 aggressori arrestati, tutti soggetti tra i 24 e i 71 anni, sono invece accusati di voyerismo aggravato dallo stupro. Alcuni degli avvocati difensori argomentano che le persone accusate di stupro fossero ignare. Non sarebbero stati a conoscenza del fatto che la donna non fosse consenziente, pensando che si trattasse di una messinscena.