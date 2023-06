Non si apre la vela: base jumper si lancia e muore schiantandosi a terra

Un base jumper è morto in Trentino, dopo un lancio, in Val Trementina nel territorio del Comune di Fai della Paganella. A quanto sembra la vela non si sarebbe aperta e il base jumper sarebbe morto schiantandosi a terra.

A dare l’allarme è stato un altro base jumper, presente al momento dello schianto. Il corpo dello sfortunato base jumper è stato recuperato dal soccorso alpino, intervenuto con un elicottero. In queste ore, su quanto accaduto, stanno indagando i carabinieri al fine di ricostruire la dinamica del tragico lancio.