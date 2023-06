Nissa. Giovannone: “Stiamo puntando a creare una squadra veramente competitiva”

L’ormai prossimo presidente della Nissa Luca Giovannone in Sicilia per stare più vicino alla società in vista dei primi annunci di mercato della nuova Nissa 2023/2024. Il massimo dirigente della Nissa ha annunciato che dal 3 luglio inizieranno le prime ufficializzazioni di nuovi giocatori.

Nel contempo ha inteso ancora una volta ribadire che si sta costruendo una squadra ed un gruppo di giocatori in piena sintonia con il ds Russello e il tecnico Terranova. Ribadito anche che si sta puntando a creare una squadra estremamente competitiva e che finora la società ha preso i giocatori che voleva veramente.

A questo punto non resta che attendere qualche giorno per conoscere i nomi dei nuovi giocatori della Nissa, mentre la tifoseria sogna nuove stagioni da protagonista, magari in categorie superiori.