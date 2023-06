La Cgil nissena presente a Roma in occasione della manifestazione nazionale per la tutela della sanità pubblica

CALTANISSETTA. Dopo i due sit-in, organizzati davanti i P.O. di Gela prima e di Caltanissetta dopo, la delegazione della CGIL Nissena è stata presente alla grande manifestazione nazionale promossa dalla CGIL Nazionale per la tutela della sanità pubblica nella capitale.

In rappresentanza di tutte le categorie Cgil della Provincia e dell’intero territorio testimonieremo l’impegno notevole messo in campo dalla sola CGIL, contro lo smantellamento della sanità pubblica a vantaggio di quella privata; “non possiamo più permetterci di attendere ore in un pronto soccorso perché mancano medici, infermieri e macchinari, non possiamo permetterci di attendere un anno per una TAC o una visita cardiologica”.

Secondo la Cgil serve un cambio di rotta verso una sanità pubblica ed efficiente. Chi ha i soldi può andare dal privato, ma il cittadino ha diritto ad avere gli stessi livelli di assistenza nelle strutture pubbliche! La Cgil insieme a un’ampia rete di associazioni laiche e cattoliche riunite nell’Assemblea “Insieme per la Costituzione” è stata a Roma, con concentramento in piazza della Repubblica comizio conclusivo in piazza del Popolo, in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale. Le conclusioni a Maurizio Landini, Segretario Nazionale CGIL.

La Segreteria Confederale CGIL Caltanissetta

Rosanna Moncada

Francesca Nigro

Roberto Ferreri

Rosario Catalano

Nunzio Corallo