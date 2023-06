Iscrizioni fino al 5 giugno al 23° Rally dei Nebrodi secondo round di Coppa Italia Rally 8^ Zona e Campionato Siciliano

Sono state prorogate le Iscrizioni al 23° Rally dei Nebrodi, la quota raggiunta è già considerevole, ma gli organizzatori hanno voluto dare la possibilità di iscriversi fino al 5 giugno, poi l’elenco andrà in fase si approvazione e successivamente sapremo i nomi di coloro che si sfideranno per il secondo round della Coppa Italia Rally 8° Zona e per il campionato Siciliano. Al 23°Rally dei Nebrodi sarà abbinato L’HISTORIC anche questo valido per la serie regionale.

Nel frattempo cresce l’attesa in tutta la provincia e in particolare nei comuni direttamente interessati dall’evento. Sant’Angelo di Brolo innanzitutto che ospiterà partenza e arrivo della competizione, dove sarà ubicata la direzione gara. Grande movimento è previsto anche a Raccuja dove le vetture attraverseranno Via Butera e Piazza del Popolo e ancora Gliaca di Piraino, dove invece sosterranno in parco assistenza e per il riordino notturno.

Un tracciato quindi che vuole promuovere il territorio prerogativa della CST Sport, che ha coinvolto i primi cittadini e gli assessori allo sport e turismo nella proficua collaborazione.

A vincere nel 2022 era stato l’equipaggio CST Sport composto da Marco Pollara e Daniele Mangiarotti su Skoda Fabia, stessa vettura per Roberto Lombardo / Alessio Dario Spiteri e Fabio Angelucci /Massimo Cambria che hanno completato il podio. Tra le Auto Storiche dominio dell’equipaggio locale composto da Michele Valenti e Maurizio Agostino sulla Porsche 911 Carrera RS di 4° Raggruppamento curata dal Team Guagliardo. Secondi Pierluigi Fullone e Alessandro Failla su BMW M3 di 4° Raggruppamento e 3° tempo generale e 2° Raggruppamento per Marco e Gianluca Savioli.

Il 23° Rally dei Nebrodi entrerà nel vivo sabato 10 giugno con le verifiche ante gara dalle ore 7.30 a Gliaca di Piraino presso l’Hotel Scogliera . Alle 9.00 il via allo Shakedown su un tratto della S.P.136. La partenza vera è propria del Rally sarà data a Sant’Angelo di Brolo alle 15.30, seguirà il doppio passaggio sulla PS Raccuja di 7,28 km prima dell’ ingresso al riordino notturno e al Parco Assistenza delle ore 20.00. La nuova partenza è prevista alle ore 7.55 di domenica 11 giugno. Nella seconda giornata saranno due le prove da ripetere tre volte: la Piraino di 4,78 km con passaggi alle 8.59 alle 13.02 e alle 16.55 e la Sant’ Angelo di Brolo di 10,55 km alle 9.33 alle 13.36 e alle 17.29. L’arrivo a Sant’Angelo del primo concorrente è previsto alle 18.30 dopo un totale di 353,97 km di cui 60,55 di prove speciali.