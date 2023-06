Il nisseno Salvatore Lo Cascio con Gianfranco Rappa gran protagonisti al 43° Rally San Martino di Castrozza

Secondo esaltante podio di stagione del Team Automobilistico Phoenix con i colori della DLF Academy nella Yaris Gr Rally Cup. L’equipaggio composto dal driver nisseno Salvatore Lo Cascio e dall’esperto palermitano Gianfranco Rappa sono stati sempre protagonisti di vertice ed hanno chiuso al secondo posto il terzo round del campionato tricolore riservato alle scattanti vetture di casa Toyota svolto nell’ambito del 43° Rally San Martino di Castrozza.

I portacolori della DLF Academy hanno cominciato la gara al comando, vincendo le prime due prove speciali delle 7 in programma. Nella giornata di apertura è arrivato lo scratch della prova spettacolo, poi il successo della prova inaugurale odierna a cui sono seguiti 5 secondi posti che hanno confermato l’equipaggio siciliano in piazza d’onore, nell’ambito del monomarca giapponese, in cui il livello è eccellente. Sul finale della gara l’ottima competizione è stata un po’ compromessa da qualche noia tecnica inattesa.