Eccellenza. Prime indiscrezioni in casa Nissa: si fanno i nomi di Caccetta per il centrocampo, Neri e Barrera per la difesa

Al netto del massimo riserbo della Nissa sulle trattative di mercato per costruire una squadra in grado di recitare un ruolo di protagonista nel prossimo campionato, in queste ore, inevitabilmente, sono parecchie le indiscrezioni che circolano negli ambienti sportivi cittadini.

Tra questi, un nome che viene dato per possibile arrivo a Caltanissetta è quello di Cristian Caccetta. Un arrivo che, per lui, in realtà significherebbe un ritorno nel caso in cui le indiscrezioni sul suo conto sponda Nissa dovessero rivelarsi notizie fondate.

Caccetta è stato infatti un giocatore importante alla Nissa divenendone anche capitano e facendo vedere tanta qualità grazie alla sua grande ecletticità. Un nome che ha acceso la fantasia dei tifosi che sperano, con il suo possibile arrivo, di dare alla Nissa quella stessa carica che ha permesso all’Akragas di vincere il campionato scorso.

Caccetta, infatti, la passata stagione ha militato nell’Akragas ed è molto ben conosciuto ed apprezzato non solo da tanti nisseni che ne ammirano la personalità e il profilo tecnico, ma anche dal nuovo tecnico Terranova e dal nuovo ds Russello, entrambi ex Akragas la passata stagione.

E a proposito di giocatori lo scorso anno all’Akragas, la Nissa avrebbe messo nel mirino anche due difensori. Si tratta di Neri e Barrera. I due forti giocatori hanno costituito l’ossatura di una difesa dell’Akragas che lo scorso anno è stato uno dei suoi grandi punti di forza. Dunque, sembra proprio, stando alle indiscrezioni circolanti, che la Nissa si stia muovendo bene sul mercato, anche se, come ha ripetuto Luca Giovannone, per le ufficialità se pe parlerà solo ai primi di luglio o comunque nel caso in cui un giocatore dovesse firmare l’accordo ufficialmente con la società.

Nel frattempo Caltanissetta, in attesa di ufficialità, torna a sognare grandi nomi per la nuova Nissa, e anche questo fa parte di quell’entusiasmo e di quella passione che saranno valori aggiunti fondamentali nella corsa verso la vittoria del prossimo campionato di Eccellenza al quale la Nissa appare destinata a candidarsi.