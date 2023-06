Eccellenza. Alla Nissa riconfermato ufficialmente il centrocampista Amadou Sahko

Spirito di sacrificio, grinta, determinazione e attaccamento alla maglia. Sono queste le caratteristiche fondamentali del centrocampista Amadou Sahko, classe 2001 che hanno convinto il neo tecnico biancoscudato Nicolò Terranova e il direttore sportivo Ernesto Russelloa riconfermarlo.

In una nota della società è stato spiegato: “Adesso, dunque, è anche ufficiale: il “furetto” del centrocampo biancoscudato farà parte della squadra che si radunerà la mattina del 24 luglio allo stadio “Marco Tomaselli” per i primi test atletici che precedono l’inizio della preparazione atletica, in vista della nuova stagione agonistica 2023-2024.

La riconferma di Amadou, fa piacere alla società ed ai tifosi che ne hanno sempre apprezzato il temperamento e soprattutto i suoi gol, spesso determinanti, alcuni dei quali molto belli per lo stile”.