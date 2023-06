Doppio guasto alle condotte: Siciliacque interviene per i ripristini; Caltaqua lavora a rimodulazione distribuzione idrica in 12 Comuni

CALTANISSETTA. Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato che, a seguito degli interventi avviati in relazione ai due guasti verificatisi nella giornata di ieri, in un breve arco di tempo, lungo le condotte di propria pertinenza di Cozzo Guardia e dell’acquedotto Fanaco, una volta completate le riparazioni riprenderà le forniture ai serbatoi di Caltaqua tra la giornata di domani, domenica 4 giugno, e quella di lunedì 5 giugno.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, in subordine alla verifica dell’effettivo e adeguato riavvio delle operazioni di fornitura ai propri serbatoi da parte di Siciliacque, rimodulerà il piano di dettaglio della distribuzione nei dodici comuni interessati – Caltanissetta, Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Bompensiere, Montedoro, Serradifalco, San Cataldo, Delia, Sommatino – tenuto anche conto dei tempi tecnici indispensabili per le diverse operazioni di accumulo e ripristino della pressione ottimale delle condotte oltre che, ovviamente, di tutti gli accurati controlli necessari per testare la qualità dell’acqua immessa in rete. Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni utile ulteriore aggiornamento man mano che sarà reso disponibile