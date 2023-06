Deraglia trenino delle montagne russe: un morto e diversi feriti a Stoccolma in un incidente al luna park Gröna Lund

Incidente al luna park Gröna Lund di Stoccolma. La causa della tragedia è il deragliamento di un trenino delle montagne russe. Sono stati gli stessi gestori del parco che hanno raccontato la dinamica dell’incidente all’emittente pubblica svedese Svt. Una delle carrozze dell’attrazione Jetline è deragliata e si è schiantata al suolo. “Quello che è accaduto è tragico e scioccante, e purtroppo abbiamo appreso che una persona è morta”, ha affermato Annika Troselius, portavoce del parco all’emittente pubblica Svt.

Il posto è stato immediatamente raggiunto da ambulanze, elisoccorso, vigili del fuoco e polizia. Secondo il bollettino della polizia di Stoccolma, ancora in aggiornamento, sono quattordici le persone ricoverate fra bambini e adulti. Le autorità hanno evacuato il parco divertimenti per facilitare il lavoro delle squadre di soccorso e per procedere ai rilievi del caso. Il parco divertimenti Gröna Lund è il più antico di Svezia, essendo stato inaugurato 140 anni fa (nel 1883).