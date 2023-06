Cattedrale di Caltanissetta, la preghiera degli uomini di Forza Italia per il presidente Silvio Berlusconi

«Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d’affari, è stato certo un personaggio alla ribalta della notorietà. Ma in questo momento di congedo e di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. È un uomo e ora incontra Dio». Sono queste le parole con cui l’Arcivescovo Mario Delpini ha ricordato Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso, presiedendo in Duomo i funerali di Stato.

La significativa omelia che viene pronunciata nella cornice solenne dei funerali di Berlusconi delinea tutto il mistero dell’ultimo passaggio terreno di ogni essere umano. Un passaggio che merita silenzio, riflessione e rispetto, elementi questi, presenti ieri all’interno del Duomo di Milano e non solo. Erano presenti lungo il tragitto che ha portato il feretro da Villa San Martino fino al Sagrato del Duomo di Milano. Erano presenti nelle case degli italiani che hanno assistito dinanzi alla tv alle essequie del Cavaliere.

Di certo, silenzio, riflessione e rispetto, erano altrettanto presenti sotto le navate affrescate dal Borremans nella Chiesa di Santa Maria La Nova di Caltanissetta. Un’atmosfera di sincera emozione quella respirata ieri nella Cattedrale del Capoluogo nisseno, dove a poche ore di distanza dai funerali di Stato, è stata celebrata una messa di suffragio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Visibilmente emozionato l’onorevole Michele Mancuso che ha fortemente voluto questo momento di preghiera. Un filo diretto sembrava collegare Milano e Caltanissetta – afferma il deputato forzista. Stesse sensazioni: un grande vuoto per tutti quelli che hanno visto in Silvio Berlusconi un modello di eccellenza imprenditoriale e politica Un grande vuoto per tutti quegli amministratori, istituzioni o semplici cittadini che con la loro presenza nella Cattedrale di Caltanissetta hanno voluto testimoniare il proprio cordoglio per un uomo che ha dato tanto all’Italia – conclude Michele Mancuso.

Grande e commossa la partecipazione di Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali, ex parlamentari, quadri di partito e simpatizzanti forzisti di tutto il territorio nisseno che hanno voluto dedicare questo momento di preghiera allo storico e carismatico leader del centrodestra Silvio Berlusconi.