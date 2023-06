Caltanissetta, all’Istituto Penale Minorile un concerto della Modern Music Orchestra

La “Modern Music Orchestra”, orchestra giovanile di Agrigento, animata dalla professoressa Annamaria Van Der Poel e diretta dal Professore Angelo di Marco ha tenuto oggi, domenica 11 giugno, nel pomeriggio un concerto in favore dei giovani detenuti dell’Istituto Penale per i Minorenni di Caltanissetta.

Il concerto, sostenuto dal Rotary club di Agrigento, ha portato un repertorio pop e classico permettendo di vivere un momento di festa e di riflessione condivisa sui temi della partecipazione e della giustizia.

Il concerto, infatti, è stato organizzato per domenica 21 maggio, in preparazione della giornata del ricordo delle vittime della strage di Capaci, ma rinviato a causa dell’allerta meteo di quei giorni.

La memoria delle vittime per la Giustizia, il vigile impegno per i valori della solidarietà, l’attenzione per i deboli, l’impegno contro ogni sopraffazione e illegalità, sono le basi del percorso rieducativo dentro i Servizi della Giustizia Minorile.

Educatori, Operatori di Polizia Penitenziaria, Assistenti Sociali e Volontari realizzano il difficile lavoro della ricostruzione esistenziale di vite spezzate.

Un progetto di inclusione sviluppato su diverse e variegate diagonali per promuovere il principio di giustizia e legalità anche attraverso il supporto di chi sta all’esterno

(Leggi anche: Caltanissetta. “Noi dentro, Noi fuori”: gli adolescenti dell’IPM e R. Settimo fanno emergere speranza e libertà)