Caltanissetta. Al Rotaract Club passaggio di collare da Deborah Gervasi e Ruben Gravante

CALTANISSETTA. Presso la rustica e deliziosa cornice ristorativa dell’Agriturismo Gentile, si è tenuta la cerimonia del Passaggio della Campana dell’Interact e del Rotaract Club Caltanissetta. Anche questo anno, al suo 53esimo anno di vita, il Rotaract Club di Caltanissetta, ha onorato la tradizione del “Passaggio della Campana”, con la quale avviene formalmente il trapasso da un anno sociale all’altro, e la conseguente consegna del Collare Presidenziale: a questo giro di ruota da Deborah Gervasi, a capo del Direttivo per l’anno sociale 2022/2023 al Presidente per l’anno sociale 2023/2024 Ruben Gravante.

L’anno sociale rotaractiano si chiude l’ultimo giorno di giugno e Luglio apre le porte ai lavori del nuovo Direttivo. Il Passaggio della Campana, dunque, suggella questo momento in una cerimonia formale che vede protagonisti tutti i soci del club, che vivono con grande emozione il simbolico e allegorico giro della ruota rotariana.

La serata ha visto la partecipazione di tantissimi ospiti: in primis, i soci del club, ancora, molti esponenti del Rotary Club Caltanissetta, del Rotary Club San Cataldo, dell’Inter Wheel Club Caltanissetta, soci dei Rotaract Club di Enna, Piazza Armerina, Agrigento, membri dell’Esecutivo Distrettuale, poi gli sponsor, gli artisti che hanno collaborato alla realizzazione dei progetti, le autorità civili, militari e religiose. Insomma: una grande festa, che ha coinvolto i partecipanti dall’aperitivo di benvenuto, poi nella fase cerimoniale e infine alla cena di Gala.

Durante la cerimonia, sono avvenuti due cambi al posto di comando. Andrea Tornatore ha lasciato la dirigenza a Elena D’Orto e Deborah Gervasi ha consegnato il timone a Ruben Gravante, rispettivamente per l’Interact e il Rotaract Club Caltanissetta. I componenti del tavolo Presidenziale hanno esposto le personali considerazioni sugli obiettivi raggiunti durante l’anno in chiusura e le aspirazioni operative per l’annualità ventura; sono stati presentati formalmente i membri dei direttivi, è avvenuta la spillettatura, la consegna delle cravatte ed i foulard di club per il Rotaract e la la chiusura del cerimoniale è stata siglata dagli indirizzi di saluto e l’intervento delle massime cariche associative distrettuali per il Rotary e il Rotaract.

Novità di questo “Passaggio della Campana”: l’evento formale è stato accompagnato dalla raccolta fondi solidale a favore del progetto biennale “Save the heart of the city” per l’acquisto di due defibrillatori da destinare alla città di Caltanissetta.