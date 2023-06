Calcio a 5. Filippo Costa annuncia che dal prossimo 1 luglio non sarà il tecnico dell’Asd Atletico Nissa Futsal

“Il mio rapporto con l’Asd Atletico Nissa Futsal finisce qui. Dal 1° luglio non sarò più il tecnico. È stata una grande avventura piena di grandi soddisfazioni dentro e fuori dal campo. Una lunga storia d’amore che, purtroppo, non essendoci più le condizioni volge al termine. In bacheca una doppia promozione, portando la società ai massimi livelli regionali, diversi trofei con quello che luccica di più, ovvero la Coppa Trinacria regionale”.

Così Filippo Costa. Il tecnico nisseno, che in queste stagioni ha legato il suo nome ad alcune importanti vittorie, ha spiegato: “È una decisione molto sofferta. Questa volta la ragione prevale sul cuore. Ringrazio tutta la dirigenza indistintamente”. In precedenza aveva rassegnato le proprie dimissioni il presidente Salvatore Messina.