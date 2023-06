“C Siamo”: il Tennis Club Caltanissetta Sauvage affronta l’andata del tabellone nazionale per la promozione in serie B

C Siamo!! Il grande giorno per il Tennis Club Caltanissetta Sauvage è arrivato. Oggi 25 giugno, a partire dalle ore 10 la prima squadra TCC Sauvage affronterà il Circolo del Tennis Pinerolo (To) nella gara di andata del tabellone nazionale per la promozione in serie B.

Un impegno alquanto duro e difficile che i tennisti nisseni affronteranno con l’intenzione di conquistare una vittoria fondamentale in vista del ritorno che si svolgerà poi a Pinerolo. “Siamo sicuri – ha detto il presidente Gianluca Nicosia – che tutti i ragazzi capitanati da Davide Ragonese daranno il massimo per raggiungere il sogno serie B”.