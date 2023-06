Basket maschile Serie C 2023-’24: l’Invicta Basket Caltanissetta ottiene il diritto sportivo per la disputa del campionato

Il Comitato Regionale FIP Sicilia, con il CU 881 del 25 giugno, ha assegnato il diritto sportivo a 14 squadre per la disputa del campionato di Serie C Unica 2023-2024. Al campionato sono ammesse otto squadre che hanno disputato la Serie C Gold 2022-‘23, cinque squadre dalla Serie C Silver 2022-’23 e la formazione vincente della Serie D Sicilia 2022-’23.

Le ammissioni tengono conto della richiesta di riposizionamento dell’Asd Azzurra Basket Pozzallo in Divisione Regionale 1. Inoltre, il settore agonistico ha chiarito che la delibera 101 del 2022, nel passaggio “Per unicità territoriale a Sardegna e Sicilia sarà garantita una Division”, in realtà “non lasciava intendere che il Comitato Regionale Sicilia si ritenesse libero di ammettere al prossimo campionato solo le società appartenenti al territorio siciliano ma intendeva garantire alle stesse regioni, comunque, la loro presenza nel contesto del citato campionato”, come si legge nella comunicazione del 14 giugno.

Queste le ammesse:

1. 000376 S.S. Basket Giarre A.S.D. – Giarre (Ct);

2. 001282 Cus Palermo A.S.D. – Palermo (Pa);

3. 006406 A.S.D. Invicta 93cento – Caltanissetta (Cl);

4. 015333 A.Dil. Olympia Basket Comiso – Comiso (Rg);

5. 021768 Sport Club Gravina A. Dil. – Gravina Di Catania (Ct);

6. 043418 A.S.D. Il Minibasket Milazzo – Milazzo (Me);

7. 050213 A.D.S.S. Peppino Cocuzza 1947 – San Filippo Del Mela (Me);

8. 050243 Cus Dil. Catania Basket 2003 – Catania (Ct);

9. 051172 A.S.Dil. Vis Reggio Calabria – Reggio Di Calabria (Rc);

10. 052326 Asd Polisportiva Alfa – Catania (Ct);

11. 054305 Sb Basket School – Gela (Cl);

12. 054964 Fortitudo Messina – Messina (Me);

13. 055382 A.S.D. Dierre – Reggio Di Calabria (Rc);

14. 055392 Basket Academy Catanzaro – Catanzaro (Cz).

Le società aventi diritto devono espletare la procedura di iscrizione ai campionati entro il 25 luglio.