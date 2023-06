Basket. I giovani dell’Invicta protagonisti al Trofeo regionale Jamboree a Ragusa

Una 3 giorni di festa a Ragusa per il trofeo regionale Jamboree che ha visto partecipare 16 squadre siciliane, fra cui anche L’Invicta.

Una importante esperienza di crescita per i nostri ragazzi che guidati in campo dal giovane istruttore Luca Mulè e gestiti fuori dal campo dal meno giovane Ignazio La Bua si sono distinti per impegno e per comportamento disciplinato, riconosciuto con il premio fair play al tecnico Mulè.

Un ringraziamento particolare alle famiglie che hanno accompagnato i ragazzi e tifato con partecipazione massiccia, coadiuvando per il buon esito di questa “vacanza dello sport”!

Questo il gruppo esordienti 2011 maschile Invicta :

Ciulla cristiano

Intilla Nicolò

Nicoletti alfredo

Cumbo Karol

Iraci Benny

Russo Daniele

Faraci Giovanni

Maniscalco Gabriele

Alu Edoardo

Avanzato Francesco

Pisella manuel

Sciabbarrasi Riccardo

Bonelli Mattia

Mardi Ryan

Pastorello Giupy

Istruttore Mulè Luca

Accompagnatore La Bua Ignazio