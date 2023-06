Al via la 23^ edizione del Rally dei Nebrodi. Pollara e Messina su Skoda Fabia Evo, favoriti d’obbligo

Domani prende il via la 23^ edizione del Rally dei Nebrodi: sarà valido come secondo round della Coppa Italia Rally 8^ Zona e del Campionato Siciliano per vetture moderne e storiche. La prima giornata prevede l’apertura delle verifiche sportive e tecniche alle ore alle 7.30 presso l’Hotel Scogliera di Gliaca Di Piraino. Alle 9.00 motori accesi per lo Shakedown che vedrà impegnati alcuni protagonisti con le vetture da gara su un tratto della P.136. Alle 15.30 il via alla prima vettura da Piazza Santa Maria a Sant’Angelo di Brolo. In programma due passaggi sulla prova speciale Raccuia di 7,28 km alle 16.24 e alle 19.21, prima del riordino fissato alle ore 20.00 e della sosta notturna. Domenica 11 start alle 7.55 con tre loop sulle prove Piraino di 4,78 con passaggi alle 8.59, 12.58, 16.51 e Sant’Angelo Di Brolo di Km 10,55 con passaggi alle 9.33 , 13.36,17.29. L’arrivo è previsto ancora a Sant’Angelo di Brolo alle 18.30 dopo le 60.55 di prove speciali e un totale di 253,97 km.

Il palermitano di Prizzi, Marco Pollara qui con l’esperto navigatore peloritano Maurizio Messina, con il quale ha recentemente vinto il CRZ del Targa Florio, punta al Tris dopo i successi delle precedenti edizioni e di fatto da un anno a questa parte vincitore di tutte le gare a cui ha preso parte, quindi è ovvio considerarlo favorito. A fronteggiare l’equipaggio della CST SPORT che partirà con la Skoda Fabia per primo, altri tre equipaggi su l’apprezzata vettura boema: i santangiolesi Carmelo Galipò con Tino Pintaudi con la vettura della Nebrosport, il Campione Italiano Junior 2022 Alessandro Casella con Isabella Gualtieri anche loro con le insegne CST Sport e i pattesi Nunzio e Giuseppe Longo per la scuderia Sunbeam. Molta attesa per il ritorno sulla Citroen C3 in versione R5 dell’altro messinese Maurizio Rizzo, che sarà affiancato da Massimo D’Angelo. Esordio al volante in casa, anche per un altro pluri campione italiano come Giuseppe Princiotto, che avrà alle note Gaetano Caputo, esperto e professionale co driver, sulla Renault Clio. Su Renault Clio anche altri due nomi di spicco della provincia come Giuseppe Messina e Franco Lembo, entrambi esperti driver. Franco Molica, il sempre protagonista pilota di Gioiosa Marea, sarà sulla Peugeot 208 come Giuseppe Davide Ardiri e Francesco De Gregorio. Marcello Rizzo, vincitore del Rally del Tirreno dello scorso agosto, Franco Schepis, Ivan Casella, Andrea De Gregorio ed Alessio Merenda, sono tutti certi nomi della provincia sotto i riflettori della gara nebriodea.