Al Tennis Club Caltaissetta s’è impongono Miriana Tona e Antonio Massara nel Torneo Open più ricco d’Italia

Il 26 giugno 2023 è stata una giornata carica di emozioni intense per gli appassionati di sport nisseni e non solo, grazie al TC Caltanissetta. La gara d’andata del tabellone nazionale di serie C maschile ha portato il team un passo più vicino alla promozione in serie B2, con una vittoria schiacciante per 5-1 contro il CT Pinerolo.

Alle 18:30 è iniziata la finale maschile del Torneo Open Città di Caltanissetta 2023, con un match avvincente tra Pietro Marino (CT) e Antonio Massara (SR), che ha visto la vittoria del siracusano.

Il torneo del 2023, tenutosi presso il TC Caltanissetta, il magnifico circolo presieduto da Gianluca Nicosia, è stato il Torneo Open più ricco d’Italia, con un montepremi di 15.000 euro (11.000 per il maschile e 4.000 per il femminile). Questo rappresenta un incremento di ben 4.000 euro rispetto alla precedente edizione. Le giornate conclusive hanno attirato numeroso pubblico, che ha affollato le tribune.

Non solo tennis, ma anche musica incantevole ha allietato il pubblico sulla terrazza del circolo, subito dopo la fine degli incontri.

Nel 2022, i vincitori erano stati Giuseppe La Vela e Miriana Tona, e quest’ultima è riuscita a ripetersi anche nel 2023, superando in finale la licatese Dalila Spiteri, costretta al ritiro a causa di un problema ai muscoli addominali quando era sotto 0-5 nel primo set. Tuttavia, Dalila si consola con la vittoria nel circuito “Race to Palermo“, che le darà l’opportunità di giocare le qualificazioni del Palermo Ladies Open, un evento WTA 250 in programma a metà luglio al Country Time Club.

La finale maschile è stata avvincente e intensa, con Antonio Massara del Match Ball Siracusa che è riuscito a vincere con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 contro Pietro Marino del Mediterraneo SC di Catania. I semifinalisti sono stati Alessandro Ingarao, compagno di circolo di Massara, e Omar Giacalone del CT Palermo. L’ibérico Andres Fernandez, il preferito dei soci del TC Caltanissetta, è stato fermato ai quarti, nonostante sia stato un vero trascinatore per la squadra di serie C che, come già accennato, si sta avvicinando a una storica promozione in B2.

Il direttore del torneo, Claudio Miccichè, ha fatto un bilancio dell’evento appena concluso, che è stato reso possibile grazie al contributo fondamentale del Comune di Caltanissetta e di alcuni sponsor privati.

Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, era presente ad entrambe le premiazioni, sia quella femminile, avvenuta il venerdì 23 giugno, sia quella maschile, che si è svolta due giorni dopo.

Miccichè ha commentato: “Nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato poco prima dell’inizio del torneo, sono felice di dire che tutto è andato alla grandissima. Tra i vari aspetti degni di nota, l’aumento del montepremi, e per questo non posso fare altro che ringraziare di cuore tutti i nostri partner e l’amministrazione comunale che ci ha sempre supportato e sostenuto. Abbiamo avuto una finale maschile bellissima e combattuta tra due giocatori talentuosi, Massara e Marino, che hanno divertito il numeroso pubblico che ha affollato la tribuna centrale. Siamo dispiaciuti per il ritiro di Dalila Spiteri, che abbiamo avuto il piacere di ospitare per la prima volta qui a Caltanissetta“.

L’instancabile direttore sportivo del TC Caltanissetta, Claudio Miccichè, ha concluso con una promessa che si estende a tutti gli appassionati di tennis siciliani: “Stiamo lavorando per portare nel 2024 in questo circolo un torneo ITF da 15 o 25mila dollari, perché Caltanissetta merita di ospitare un evento internazionale. Purtroppo, al momento, l’ATP non ci ha fornito una data adatta nel calendario per una prova Challenger, se non per i mesi di febbraio e novembre. Tuttavia, a causa delle difficili condizioni climatiche in quel periodo nella nostra città, non è possibile organizzare un evento di tale portata. Pertanto, ripartiremo da un torneo ITF combined“.

È importante ricordare che fino al 2018 si è svolto un torneo Challenger sui campi di Villa Amedeo, che ha visto la partecipazione di illustri campioni, molti dei quali si sono classificati nella top 20 del ranking mondiale.