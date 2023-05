Scontro frontale tra due moto e un’auto: tre giovani perdono la vita, ferito il conducente dell’autovettura

Sono tre giovani di 30, 32 e 34 anni le vittime del terribile incidente stradale avvenuto sulla Statale 90, in agro di Troia, a circa 15 km da Foggia. Per cause ancora in corso d’accertamento si è verificato un incidente frontale tra un’auto e due moto. Nel terribile impatto hanno perso la vita il 32enne E. S. e i fidanzati P.M. ed E.D. di 34 e 30 anni tutti di Ariano Irpino in provincia di Avellino.

Ferito il conducente della Dacia Duster, trasferito al Policlinico Riuniti di Foggia. Sotto choc, l’uomo non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, l’elisoccorso e l’ambulanza del 118.