Scala dei Turchi, la gestione passa al Parco archeologico: al vaglio pagamento ticket e ingressi contingentati

La gestione della fruizione della Scala dei Turchi di Realmonte (Ag) sarà curata dal Parco archeologico della Valle dei Templi di AGRIGENTO. Per visitare in sicurezza la suggestiva scogliera di marna bianca, è in corso di definizione un accordo fra l’ente regionale e il Comune di Realmonte che prevede il pagamento di un ticket d’ingresso. “Stiamo per completare un rapporto di convenzione con l’amministrazione comunale, per cui ci saranno visite contingentate e numerate alla Scala dei Turchi – spiega il direttore del Parco archeologico di AGRIGENTO, Roberto Sciarratta – Stiamo lavorando per essere pronti da questa estate e questo metterà fine all’utilizzo improprio della Scala dei Turchi, ci saranno delle regole”.

“La convenzione ci consentirà di abbattere delle barriere architettoniche e di guide specializzate per raccontare la storia del sito dal punto di vista scientifico – ha spiegato il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca – . L’ente Parco prevederà un ticket unico per due siti unici, la Scala dei Turchi e Villa Romana di Durrueli”. Villa che, dopo decenni di abbandono, riaprirà i cancelli giovedì prossimo.