San Cataldo. Interrotta per intero la fornitura idrica a seguito di un guasto alla condotta Cozzo di Guardia

CALTANISSETTA. Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato che, a causa di un guasto verificatosi lungo la condotta di propria pertinenza denominata Cozzo Guardia, stamane ha interrotto per intero la fornitura destinata al comune di San Cataldo.

Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha consequenzialmente dovuto sospendere la programmata distribuzione odierna nel comune.

Grazie, invece, alla proficua sinergia tra le strutture operative del fornitore di sovrambito e quelle del Gestore è stato possibile scongiurare lo stop alla distribuzione anche nel territorio del comune di Serradifalco utilizzando per l’occasione le risorse idrico dell’acquedotto Fanaco.

Ripercussioni sulla distribuzione pianificata dal Gestore per la giornata di oggi e di domani anche in parte della città di Caltanissetta dove il fornitore di sovrambito riuscirà a garantire il rifornimento di circa il 50% delle risorse programmate utilizzando le fonti del Madonie.

Pertanto oggi, domenica 28 maggio, è stata sospesa la distribuzione in tutte le zone servite in regime H24 ad eccezione delle utenze di carcere e ospedale; domani, lunedì 29 maggio, non sarà garantita la distribuzione nelle aree di Sanatorio, Trabonella, Angeli, Viale Amedeo, Cinnirella.

Resta invece garantita la regolare distribuzione nelle zone Centro storico, Sant’Anna, Centro Balate. Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni utile aggiornamento man mano che sarà reso disponibile.