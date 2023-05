San Cataldo. Approvata in Giunta l’istituzione dell’albo comunale delle associazioni e dei volontari animalisti

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha deciso di istituire l’albo comunale delle associazioni e dei volontari animalisti. In precedenza, la stessa amministrazione comunale ha prodotto un avviso per l’istituzione dell’albo comunale sottolineando quali dovevano essere i requisiti necessari per iscriversi all’albo comunale delle associazioni e dei volontari animalisti, sia in forma associata che come singolo cittadino. Entro il 31 gennaio 2023, sono pervenute 7 istanze, di cui una in forma associata.

L’Ufficio benessere animale, di recente istituzione, ha richiesto agli uffici la verifica dei requisiti previsti dall’avviso; da attenta e oculata disamina della documentazione l’ufficio benessere animale, ha accolto 4 istanze in forma singola e pur riscontrando piccole anomalie nelle altre 3 richieste, ha accolto anche le stesse ma con riserva utile a poter sanare tali anomalie. Pertanto, sono stati ammessi all’albo 4 cittadini, di ammetterne con riserva tre in attesa utile a poter sanare le anomalie presenti. Nel contempo è stata approvata l’istituzione dell’albo comunale delle associazioni e dei volontari animalisti degli ammessi e ammessi con riserva.