Pio&Amedeo, dopo la “Felicissima sera” in tv arriva il “Felicissimo show” a teatro

Dopo il successo in tv con la seconda edizione di ‘Felicissima Sera’, il duo comico Pio & Amedeo tornerà a teatro da ottobre, con il nuovo spettacolo ‘Felicissimo Show’. La data zero sarà a Taranto il 28 settembre, l’esordio ufficiale al teatro Brancaccio di Roma il primo ottobre, cui seguiranno 34 tappe fra cui Napoli, Palermo, Catania, Bari, Firenze, Milano, Bologna, Padova, Brescia, Cagliari e in Svizzera a Basilea e Locarno, per chiudere il 9 dicembre a Pescara.