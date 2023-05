Napoli: 26enne morto durante festa scudetto è vicino a clan D’Amico, forse agguato

Vincenzo Cantone, il ragazzo di 26 anni ucciso a colpi di pistola ieri notte a Napoli in circostanze da chiarire durante la festa per lo scudetto del Napoli, e’ ritenuto vicino al clan dei D’Amico. La cosca e’ in lotta per il controllo del territorio contro i De Micco e da anni si contendono il territorio.

Il ventiseienne era il figlio della sorella di Anna Scarallo, moglie del boss Antonio D’Amico. Gli spari avrebbero raggiunto il giovane vicino piazza Carlo III e non si esclude possa essersi tratto di un agguato.

Da verificare se gli altri tre ragazzi medicati in ospedale per ferite da arma da fuoco, alcuni del quartiere di Ponticelli come la vittima, siano in qualche modo coinvolti.