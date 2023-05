Musical “Peter Pan”: il 7 maggio al Margherita di Caltanissetta la compagnia “Insieme per un sogno” di Sommatino

Esordiscono il 7 Maggio presso il Teatro Margherita – Caltanissetta i ragazzi della compagnia teatrale Insieme per un Sogno di Sommatino con lo spettacolo “Seconda stella a destra – Peter pan – Il Musical” Magiche atmosfere, oltre 40 artisti sul palco, costumi accurati e particolari, un colossale allestimento scenico per uno spettacolo capolavoro che supera i confini della fantasia.

La trama liberamente tratta dalla storia originale di James Matthew BarrieIl ha come punto di forza la musica di Edoardo Bennato che con il suo famosissimo album “Sono solo canzonette”, ha consacrato Peter Pan e tutto il suo mondo nell’olimpo della musica italiana: la colonna sonora è composta da sole hit, da “Il rock di Capitan Uncino”, a “La fata”, da “Viva la mamma” a “L’isola che non c’è”…

Lo spettacolo coinvolge adulti e bambini: da un lato rievocando la spensieratezza e la magia della fantasia e dall’altro coinvolgendo i più grandi attraverso l’universalità della storia. Ogni brano di Edoardo Bennato riesce a raccontare i paradossi che ci circondano in modo sottile e sarcastico. I personaggi che sono apparentemente semplici, buffi, si rivelano in realtà sfaccettati e possiedono tutti un fondo di verità: dai “cattivi” Spugna e la sua ciurma e Capitan Uncino che riescono anche far sorridere, alle delicate e dolci figure femminili – Wendy, Trilly e Giglio Tigrato – che sanno sfoderare anche coraggio e spirito di sacrificio.

Dice il regista Amedeo Roccaro “Il talento dei protagonisti e un corpo di ballo dalle grandi performance sono sicuramente tra i maggiori punti di forza di questo spettacolo in un allestimento scenico che anche stavolta si presenta ben strutturato grazie all’opera minuziosa dei nostri scenografi>

Vincente il connubio tra la regia di Amedeo Roccaro e l’adattamento musicale di Salvatore Geraci che ancora una volta si presenta ricca di armonia e piena di passione.

Il cast: Marta Montebello Calogero Pagano Valentina C. Di Vincenzo Dafne Culmone Angelo Licata Romina BurgioValentina Di Vincenzo Samuela Brunetto Alicya Iacona Giorgia Curto Salvatore Saggiomo Patrizia Ciulla Maria SaggiomoGabriel Piritore Giuseppe Tricoli Romina Curto Leonardo Roccaro Luca Indorato Stefania Scarlata Nicoletta Virone Giorgia Piritore Sofia Scannella Matteo Carlino Francesco Zacco Boris Saccomando Giorgio Lauricella Donisi Emanuel Cammarata

Regia Amedeo Roccaro

Adattamento sonoro Salvatore Geraci

Scenografie Giuseppe Grifo Domenico Sanfilippo Filippo Tricoli

Adattamento e grafiche Nicola Bonelli Graziana Roccaro

Collaboratori di scena Maria Angela Cimino Adelina La Rizza Santina Bonaffini Giuseppina La Vaille Rosanna SanfilippoSimone Incardona Simona Domina Gaetano Infuso