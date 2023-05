Impressionante incendio a Milano in zona Porta Romana, all’angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, causato dall’esplosione di un camion che trasportava bombole di ossigeno.

Almeno quattro persone sono rimaste ferite. Le fiamme hanno coinvolto almeno quattro auto parcheggiate in strada, una farmacia attigua e un edificio vicino: due gli appartamenti coinvolti, al primo e al secondo piano. Per precauzione sono stati evacuati l’Istituto Auxologico Pier Lombardo e la scuola materna Vasari.