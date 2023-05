Giovane di 23 anni muore folgorato da una scarica elettrica

Una terribile tragedia si è consumata a Battipaglia. Qui un giovane di 23 anni è morto dopo essere rimasto folgorato da una scarica elettrica. Dalle prime ricostruzioni pare fosse intento a portare via dei cavi in rame da una cabina elettrica all’esterno di una fabbrica dismessa.

La susseguente scarica elettrica, purtroppo, è stata per lui mortale e non gli ha lasciato scampo alcuno. Per il giovane infatti non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato rinvenuto accanto alla struttura. Giunti sul posto gli agenti del locale Commissariato della polizia di Stato, e il medico legale, oltre ai volontari della Croce Bianca e dell’Humanitas. La salma del ragazzo è stata già riconsegnata ai familiari.