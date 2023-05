Eccellenza. Il 20 maggio alle 10,30 nella sala stampa dello stadio “Tomaselli” presentazione del nuovo ds della Nissa Ernesto Russello

La Nissa Fc. ha reso noto che domani, sabato 20 maggio, alle 10,30, presso la sala stampa dello stadio Marco Tomaselli, avverrà la presentazione ufficiale di Ernesto Russello, nuovo direttore sportivo della società biancoscudata per la stagione agonistica 2023-2024.

Ernesto Russello la passata stagione è stato Ds all’Akragas che ha vinto il campionato di Eccellenza e in precedenza è stato anche ds della Sancataldese in serie D. Dunque, riparte dal ds agrigentino la nuova stagione sportiva 2023/2024 per la Nissa che, come più volte annunciato dal presidente in pectore Giovannone, punta a creare le condizioni per vincere il prossimo campionato di Eccellenza e conquistare la promozione in serie D.