È ligure il miglior amaro del mondo 2023: il Camatti premiato durante i World Liqueur Awards

Amaro Camatti è stato incoronato come miglior amaro del mondo dal World Liqueur Awards: il riconoscimento per l’amaro ligure è arrivato durante una delle principali competizioni di riferimento per i professionisti del settore Spirits e Mixology a livello mondiale.

Il Camatti ha fatto il pieno di premi: migliore liquore alle erbe d’Italia, medaglia d’oro tra gli amari italiani e numero uno al mondo. La sua ricetta è datata 1924 e fu Umberto Briganti a inventarla. “Questi riconoscimenti ci rendono orgogliosi e segnano una nuova tappa per noi – ha detto Stefano Bergamino, proprietario della Distilleria Cinque Terre, che detiene il marchio Amaro Camatti – L’affetto che da sempre ci riservano i liguri racconta molto del valore e della qualità del nostro prodotto, ma siamo felici che vengano premiati a livello internazionale”.