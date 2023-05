Campobello di Mazara, minaccia di morte zio per eredità e brucia due auto della polizia municipale: arrestato

Ieri aveva danneggiato incendiandole due auto della Polizia municipale a Campobello di Mazara, nel Trapanese, oggi i carabinieri, coordinati dalla Procura di Marsala, lo hanno arrestato per atti persecutori e violazione di domicilio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 30enne avrebbe perseguitato lo zio, ‘colpevole’ di aver ereditato un immobile dalla nonna dell’arrestato.

Più volte avrebbe cercato di entrare nella casa contesa minacciando di morte lo zio per costringerlo a lasciare l’abitazione. A chiedere l’aiuto dei militari era stata proprio la vittima, temendo per la propria incolumità. Quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno trovato il 30enne in stato di alterazione psicofisica e l’hanno arrestato.

Posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, è evaso ed è stato rintracciato dai militari che hanno fatto nuovamente scattare le manette. L’autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere.