Campionato nazionale Csen Pole & Aerial sport, brillano i nisseni: primo posto per Cristian Pace, secondo per Sara Sicilia

Brillano i nisseni al PalaIndoor di Ancona che ha ospitato il campionato nazionale CSEN Settore Pole & Aerial Sport con oltre settecento partecipanti.

Il nisseno Cristian Pace ha sbaragliato la concorrenza ottenendo il primo posto nella categoria “dilettanti under 40”: un successo che gli ha anche consentito di staccare il pass per il mondiale in programma a dicembre oltre ad una borsa di studio a Modena.

Entusiasmante anche la perfomance della giovanissima nissena Sara Sicilia che si è piazzata al secondo posto nella categoria “emergenti under 18”.