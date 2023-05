Caltanissetta, una cittadina: “hanno smantellato la Sanità nissena sotto i nostri occhi”

Riceviamo e pubblichiamo la preoccupata considerazione di una cittadina, Maria Teresa Iacuzzo, che si interroga sullo stato della sanità nissena e sui reparti e servizi che sono stati soppressi nel tempo lasciando i cittadini privi di un importante canale di prevenzione e cura.

“Mi chiedo – scrive -: è normale che in tempo di post-Covid, sia stato soppresso il Reparto di Pneumologia all’ospedale di Caltanissetta?

E quando si parla di Policlinico, parliamo di “strutture ospedaliere” o di “centri convenzionati di chirurgia estetica”?

È normale che al Consultorio familiare di Caltanissetta, nei fatti, non esista più il Servizio di consulenza psicologica prezioso per le famiglie e per un appuntamento alla Medicina territoriale trascorrono mesi?

Hanno smantellato la Sanità sotto i nostri occhi e parliamo di cose amene … Dobbiamo trasferirci in altre Regioni o cambiamo regole e management vari?”.