Caltanissetta, interrogazione di FdI sulla sicurezza di via Pietro Leone

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Interrogazione consiliare di Fratelli d’Italia, a firma di Toti Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti, sulla messa in sicurezza di via Pietro Leone a Caltanissetta.

Ecco di seguito il contenuto dell’interrogazione.

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Toti Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti PREMESSO CHE al pari di tante strade della nostra città la via Pietro Leone si presenta in condizioni strutturali terribili ed è stata teatro di diversi incidenti stradali purtroppo anche mortali.

CONSIDERATO CHE in data 27.04.2023 il Consiglio Comunale ha votato unanimemente una mozione che impegna l’amministrazione comunale ad attivarsi immediatamente per porre in sicurezza diverse carreggiate del nostro centro abitato nelle quali specie la segnaletica verticale e orizzontale è insufficiente o addirittura inesistente;

PRESO ATTO CHE

nella via in oggetto, è stato verificato dagli scriventi con un puntuale sopralluogo e con una verifica planimetrica che alleghiamo, che lungo quella carreggiata ci sono ben 29 attività commerciali;

La via P. Leone interseca con molte strade secondarie che conducono ad abitazioni private con una stima di circa 1.000 residenti;

che la via Pietro Leone a valle si innesta alla Strada Provinciale 128 e alla S.P. 155;

che la sede stradale si presenta priva di marciapiedi in entrambi i sensi di marcia per almeno 600 metri e comunque sino a diverse attività commerciali e a diversi accessi privati;

che l’illuminazione pubblica è insufficiente per vari tratti della via Pietro Leone

che l’asfalto è deteriorato per tutta la via e si presenta alquanto pericoloso specialmente per i veicoli a due ruote con le voragini presenti;

VISTO CHE e’ noto agli scriventi che i residenti e i titolari delle attività commerciali hanno più volte segnalato agli uffici competenti la pericolosità della via Pietro Leone, senza aver ricevuto mai una risposta dall’Ente Comune; ci risulta infatti, che il 29 Marzo c.a. e’ stata inviata una PEC al protocollo generale e a quello dell’ufficio LLPP nella stessa data, anche in questo caso tuttavia non è stata fornita alcuna risposta.

CHIEDONO alla S.V.