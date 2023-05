Bandiere blu, in Sicilia restano 11, riconoscimento a 2 approdi

Restano 11 in Sicilia – su un totale di 226 che comprendono 458 spiagge – le Bandiere blu assegnate alle località balneari e lacustri italiane dalla ong internazionale per l’educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for Environmental Education), con sede in Danimarca e presente in 81 paesi.

Quest’anno nel Paese si sono registrate 16 località in più: 17 i nuovi ingressi, 1 il Comune non confermato. In Sicilia i riconoscimenti vanno alle località di tre province: Messina (6), Agrigento (1) e Ragusa (4). Nel Messinese sono Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari (in foto) e Tusa. Menfi nell’Agrigentino; infine Modica, Ispica, Pozzallo e Ragusa. Oltre ai Comuni, hanno ricevuto la Bandiera Blu anche 84 approdi turistici, due dei quali in Sicilia: Marina del Nettuno, a Messina, e Capo d’Orlando Marina a Capo d’Orlando