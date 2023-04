Volley femminile, serie B2. L’Albaverde “piega” per 3 a 1 l’ostica Procori Ericina

Con alla vigilia tre punti in palio importanti per le ambizioni della TRAINA SRL e determinanti in casa Ericina per restare in corsa, la terza e quarta forza del girone M della serie B2 femminile si sono date battaglia per due ore effettive di gioco davanti al pubblico delle grandi occasioni.

L’ha spuntata la formazione di casa che mantiene inviolato il “fortino PalaCannizaro” e blinda il terzo posto del girone M confermandolo a due giornate dal termine il migliore tra quelli dei cinque giorni del Centrosud.

Per le trapanesi, che escono a testa alta dalla trasferta di Caltanissetta, resta la magra consolazione di un quarto posto matematico frutto soprattutto di un inizio di stagione non in linea con le loro ambizioni.

Quella di sabato è stata una gara vibrante con un finale sconsigliato ai deboli di cuore.

Il primo set è stato di chiara marca ospite con le ragazze di Luigi Allegra che hanno messo in difficoltà la ricezione nissena e, dopo un inizio equilibrato (10/10), si sono involate incrementando progressivamente il vantaggio fino a un netto 17 a 25 finale.

Il “trauma” iniziale ha scosso Noemi Spena e compagne che hanno reagito da grande squadra giocando un secondo parziale ricco di contenuti e vincendolo senza mai permettere a Eva Di Bert e compagne di metterlo in discussione.

Una situazione simile è stata vissuta nella terza frazione di gioco con solo un temporaneo equilibrio fino al 7/8 quando, una accelerazione delle padrone di casa, con Valeria La Mattina che ha suonato la carica dalla linea dei nove metri, ha ristabilito le distanze tra le due formazioni con un primo break (11/8) che verrà reso più consistente nella seconda parte del set.

Con le ali sotto i piedi per la paura scampata e l’entusiasmante 2 a 1 le ragazze del duo Francesca Scollo/Carina Gotte sono partite nel quarto parziale di gran carriera (6/0) gestendo la gara fino al 20/17 con Tatiana Lombardo e compagne brave però a rimanere in partita, mai permettendo alle ragazze care al presidente Oriana Mannella di involarsi e addirittura operando un clamoroso sorpasso (20/21) grazie anche ad un paio di errori delle padrone di casa.

Da questo momento in poi bastano i parziali per descrivere l’epilogo finale: 21/21; 21/22; 24/22; 24/24; 25/24; 25/25 fino al liberatorio 27/25 dopo ben quattro match ball annullati dalle indomabili trapanesi.

Probabilmente una descrizione così scarna non rende merito alla grande prova dal punto di vista agonistico giocata dalle due formazioni con ogni punto che è stato conteso all’arma bianca senza esclusioni di colpi e mettendo in campo a tratti anche una pallavolo “sporca” dal punto di vista tecnico ma ricca di recuperi difensivi che hanno entusiasmato il pubblico del PalaCannizzaro.

La bella prestazione dell’Ericina, che ha tentato in tutti i modi di interrompere la striscia positiva della TRAINA SRL grazie ad un ottima prova collettiva di un organico di prim’ordine, impreziosito rispetto alla gara di andata dall’innesto di Maria Laura Patti, da maggior valore alla vittoria della formazione nissena che quindi si appresta nel migliore dei modi ad affrontare un finale di stagione tutto da vivere.

Fare graduatorie di merito dopo vittorie come queste è difficile perché tutte le atlete chiamate in causa hanno fatto la loro parte: Martina Escher e Alessia Angilletta, top scorer con 17 punti, le centrali Valeria La Mattina (MVP) e Nicoletta de Luca (per lei 3 muri-punto), Jennifer D’Antoni, che ha sofferto trovando comunque un buon bottino di punti (anche lei in doppia cifra) e la soddisfazione del muro del 27/25, il funambolico libero Lorena Tilaro e una Noemi Spena sempre pronta a regalare bei gesti tecnici in cabina di regia, senza dimenticare le subentranti Milly Apruti e Sara Miceli che si sono ben disimpegnate, chiamate in causa nei momenti più difficili con la squadra in difficoltà.

A due giornate dalla fine della stagione-regolare c’è poco da aggiungere: solo ricordare l’appuntamento di Crotone dove sabato prossimo la TRAINA SRL affronterà la vice-capolista.

Questo il dettaglio della gara di sabato 22 aprile disputata al PalaCannizzaro di Caltanissetta:

TRAINA SRL CL – Procori Ericina Volley 3 – 1 (17/25; 25/18; 25/18; 27/25)

Traina Albaverde: Angilletta 17, D’Antoni 10, Apruti, Spena (K) 2, De Luca 9, Escher 17, Miceli, La Mattina 13, Tilaro (L1) 1. NE Ferraloro, Zaffuto, Porrovecchio (L2), All. Scollo – Montagnino

Ericina: Vujevic, Compagno, Macedo, Campagna, Lombardo (K), Smeraldo, Patti, Di Bert, Lo Gerfo (L1), NE Pellegrino, Cardella (L2) All. Allegra

Arbitri: Alessandro Grasso di Trecastagni e Vincenzo Favara di Acicatena