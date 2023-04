In questi ultimi giorni si è parlato della proposta di introdurre un “Liceo del Made in Italy”, ma come funzionerebbe? Nel biennio ci sarebbero, al posto della seconda lingua straniera, più ore di informatica e di storia dell’arte. Nel triennio invece, materie dedicate alle gestione di aziende made in Italy. È una delle notizie di questo servizio di Radioimmaginaria