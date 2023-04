Rapina a mano armata ieri sera a Gela , in un supermercato in via Venezia. Due uomini, con il volto travisato e armati di fucile e pistola, hanno fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale e si sono fatti consegnare il denaro in contanti della cassa.

Subito dopo sono fuggiti. Sono intervenuti i carabinieri che indagano sull’episodio. (Ansa)