Tentano di raggirare anziano con la tecnica del “finto incidente”, ma lui, in contatto con l’amico poliziotto, sventa la truffa

Un anziano, il signor Eugenio, era appena uscito dall’ospedale quando, una volta a casa, è stato contattato da un truffatore che ha provato a raggirarlo con la tecnica del “finto incidente”. Ha provato a convincerlo che la figlia fosse responsabile di un grave scontro e della necessità di dover pagare per non subire conseguenze. Lui, però, si è ricordato dei consigli letti sul giornale e del suo amico poliziotto Alberto della questura di Bologna, che ha chiamato con il cellulare.

Ha tenuto in linea il malfattore mentre sul posto sono giunti i poliziotti a bloccare il complice pronto a riscuotere l’incasso. In questo modo, grazie al lavoro di squadra tra l’anziano e la Polizia, è stato possibile sventare una truffa come quella del finto incidente che ormai è parecchio diffusa e che, proprio per questo, appare necessario debellare.