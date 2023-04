Tenta il suicidio, salvata da eroici carabinieri: donna si era lasciata penzolare dal balcone di casa

I carabinieri hanno salvato una donna che, nel tentativo di togliersi la vita, si era legata una corda al collo e , dopo aver assicurato l’altro capo alla ringhiera del balcone di casa, aveva scavalcato si era lasciata penzolare nel vuoto. E’ successo a Roppolo, nel Biellese. La donna, di 47 anni, aveva annunciato le proprie intenzioni con un sms alla figlia.

I militari della stazione di Andorno Micca, entrati in cortile, sono riusciti a recidere la corda ea recuperare la donna. Per telefono hanno ricevuto dal 118 le indicazioni su come prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario.