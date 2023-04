Swatch mania !

Il nuovo modello Swatch è stato messo in vendita soltanto il 6 aprile a partire dalle ore 20. Moltissime persone si sono messe in fila già di notte per essere sicure di poter acquistare l’orologio. (qualcuno ha dato l’incarico ad altre persone per provvedere all’acquisto per evitare il disagio di sostenere la fila pagando una commissione dai 40 ai 50 euro).

C’è stata una fila lunghissima davanti allo store Swatch di via del Corso a Roma, Il motivo è semplice: il nuovo modello del MoonSwatch ‘Mission to Moonshine Gold’è stato venduto solo per un giorno in sole 14 città al mondo, tra cui Roma (unica città italiana), New York, Madrid e Berlino. L’orologio è stato venduto al costo di circa 285 euro.