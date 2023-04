“Spirito sportivo”.

Gran Bretagna- Una furbetta maratoneta scozzese, Joasia Zakrzewski , è stata squalificata perché in gara aveva utilizzato un’auto. I commissari si sono insospettiti perché aveva percorso un tratto della GB Ultras Manchester-Liverpool in tempo record e hanno messo in atto un sistema di tracciamento dell’atleta scoprendo l’inganno. In passato Zakrzewski si era classificato al 14esimo posto nella maratona dei Giochi del Commonwealth del 2014 in Scozia e aveva stabilito record nel Regno Unito sulle 100 e 200 miglia. ( LelloLombardo)