Sicilia, Michele Mancuso: “Forza Italia, un grande gruppo mosso da lealtà e passione”

Lealtà e passione sono i due motori che spingono l’azione politica da sempre intrapresa da Michele Mancuso, due forze motrici che rappresentano anche il suo motto.

“Si è svolta al Politeama di Palermo una grandiosa manifestazione di Forza Italia a prova di un grande gruppo parlamentare e di un grande Presidente della Regione – ha commentato il parlamentare a margine dell’evento e sottolineando la forza di una squadra solida e compatta -. Il nuovo coordinatore Marcello Caruso ha esordito all’insegna dell’equilibrio e della aggregazione”.

E su Giancarlo Cancelleri, presente in sala, Michele Mancuso ha dichiarato: “Io credo che un partito debba tenere le porte chiuse solo ai delinquenti”.

Per fare una politica al servizio della collettività, per il parlamentare, serve innanzitutto lealtà e spirito di sacrificio ma, se questo servizio viene se svolto con grande passione, anche questi momenti lasciano una sensazione di fierezza e orgoglio. “A Palermo abbiamo vissuto un momento bellissimo – ha concluso Michele Mancuso – e sono contento dei tanti amici di tutti i comuni nisseni che mi hanno accompagnato e onorato in questa splendida giornata”.