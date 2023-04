Per Pasqua boom di turisti nelle città d’arte, 1,7 mln presenze

La Pasqua 2023, anche con il freddo e in alcuni casi la pioggia, certifica il potere trainante delle città d’arte per il turismo italiano e il fascino delle mete culturali del Belpaese per i visitatori stranieri. Non solo Roma, Firenze, Venezia, Milano ma anche Napoli, Palermo, Torino, Pisa, Bologna, Ferrara, Pompei. E come dimenticare Bergamo e Brescia, Pesaro e Agrigento, capitali della Cultura 2023, 2024 e 2025, e tutte le altre (l’elenco dato che siamo in Italia è assolutamente parziale!)…

Secondo un’indagine realizzata per Pasqua 2023 da Cst Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti saranno infatti oltre 1,7 milioni le presenze nei centri del turismo culturale, con un incremento di circa 190 mila pernottamenti rispetto alla Pasqua 2022. Sono previste almeno 780mila presenze di turisti italiani e ben 980 mila di turisti internazionali (il 56% del totale). Le città d’arte sono solitamente le mete preferite dai viaggiatori durante le festività pasquali, così come per i ponti di primavera, e anche quest’anno faranno il pieno di visitatori che affolleranno centri storici, musei, aree archeologiche, mostre, ristoranti e locali.

Nel dettaglio, per Pasqua il movimento turistico in città e centri d’arte registrerà il +12% di presenze rispetto al 2022 e la saturazione media delle strutture ricettive è prevista all’80% della disponibilità. Secondo le stime di Cst per Assoturismo, sono in aumento i turisti statunitensi, francesi, britannici, spagnoli, austriaci, olandesi, polacchi e svizzeri, mentre vengono rilevate la lenta ripresa di alcuni mercati extraeuropei (come Cina, Giappone, Australia, Corea del Sud, India, Brasile, Canada) e l’assenza dei russi.