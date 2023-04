Morta Penelope Please, fu Miss Drag Queen Italia 2020 Savonese, aveva 50 anni. Il cordoglio di Arcigay

E’ morto ieri pomeriggio a Savona, all’età di 50 anni, Marco Marras Casu, attivista Lgbtq+ noto come drag queen con il nome d’arte Penelope Please. Le sue condizioni di salute erano peggiorate nell’ultimo mese. Molta attiva in ambito sociale e culturale, nel 2020 Penelope si era aggiudicata il titolo di Drag Queen Italia a Torre del Lago, in Versilia, grazie a una ironica parodia di ‘Andromeda, brano di Elodie trasformato per l’occasione in “Androloga”.

Artista irriverente, poliedrico e anticonformista, aveva un vasto seguito nelle radio locali e nel mondo underground a Genova (dove aveva tenuto anche dei corsi di seduzione), Milano, Torino e Roma. “Apprendiamo con profondo dispiacere della sua scomparsa – si legge su ArciGay Savona – Marco è stato un attivista per la collettività #Lgbtqia+ savonese, facendo anche parte del direttivo di Arcigay Savona. Come Penelope Please è stata un personaggio importante del mondo drag italiano.

A Genova e in Liguria spesso presente alle serate Lgbtqia+ per farci ridere. Ci mancheranno la sua trasgressione, la sua colorata esplosività sul palco e la sua comicità libera e forte. Arcigay Savona, Arcigay Genova e Arcigay Liguria si stringono attorno a chi l’ha conosciuto e gli ha voluto bene in questo momento di profonda tristezza. Ciao Penelope”.

Questo il ricordo dello staff di Miss Drag Queen Italia: “Grazie Penelope Please per averci regalato la tua simpatia! Rimarrai per sempre la nostra Miss! L’intera comunità drag e il Mamamia si stringono alla famiglia e ai suoi affetti più cari”