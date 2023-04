Non si e’ fermato all’alt dei carabinieri e, dopo essere fuggito in moto, e’ caduto a terra ed e’ stato bloccato. E’ avvenuto ieri pomeriggio in via della Magliana, a Roma. Il giovane, un 15enne, era a bordo della motocicletta del padre, con targa coperta, quando i carabinieri gli hanno intimato di fermarsi.

Il ragazzo e’ fuggito, ma e’ scivolato. I militari lo hanno denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e occultamento di targhe.